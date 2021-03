Il nov uvestg da Cuira, Joseph Maria Bonnemain è vegnì consecrà da cardinal Kurt Koch ensemen cun l'uvestg administrativ, Peter Bürcher, ed il president da la Conferenza dals uvestgs svizzers, uvestg Felix Gmür. La consecraziun cun il servetsch divin or da la catedrala a Cuira ha cumenzà a las 15:50 ed ha cunzzà var duas uras e mesa.

114 empè da be 50 persunas

Per la consecraziun da l'uvestg Joseph Bonnemain ha il chantun Grischun fatg in’excepziun. Per la ceremonia han numnadamain 114 persunas dastgà ir en la catedrala enstagl da be 50 – sco las mesiras da corona prevesan en sasez. La regenza grischuna haja communitgà, ch'ella haja examinà da rudent il concept da protecziun ed al adattà. Quai aveva scrit il di avant l'agentura da novitads kath.ch. Envidads eran tranter auter represchentants e represchentantas da las regenzas, dals uvestgieus, dentant er dal pievel.

Gia dapi 40 onns activ en l'uvestgieu da Cuira

Joseph Maria Bonnemain ha fatg carriera sut l'uvestg conservativ Wolfgang Haas. Pli tard è Bonnemain dentant lura sa distanzià dal curs ultraconservativ. Il commember da l'Opus Dei vala sco moderà ed uschia sco ideal intermediatur per l'uvestgieu dischunì. El è fin uss stà uffizial da l'uvestgieu da Cuira e delegà da l'administratur apostolic Peter Bürcher.

Joseph Maria Bonnemain Avrir la box Serrar la box Legenda: Keystone Il nov uvestg da Cuira è naschì ils 26 da fanadur 1948 a Barcelona, nua ch'el è creschì si ed ha frequentà las scolas fin tar la matura il 1967.

Silsuenter è el vegnì en Svizra ed ha fatg il studi da medischina cun doctorat a l'Universitad da Turitg.

Il 1975 è el lura sa decidì da far in segund studi da filosofia e teologia a Roma.

Ils 15 d'avust dal 1978 è el vegnì ordinà sco sacerdot da la prelatura Opus Dei. Dus onns ha el accumpagnà sco spiritual lavurers e puras en la regiun spagnola da Navarra.

Suenter è Bonnemain lura returnà il 1980 en Svizra, nua ch'el ha promovì en dretg ecclesiastic. Il 1981 è el vegnì nominà sco derschader da la diocesa da Cuira. Fin oz è el il parsura da la dretgira.

Fin il 1989 è el plinavant stà spiritual per students a Turitg e fin oz accumpogna el pazients a l'ospital Limmattal.

Dapi il 2008 è Bonnemain commember dal cussegl episcopal, e dapi il 2011 er delegà per relaziuns tar organisaziuns da dretg ecclesiastic ed ils chantuns da la diocesa.

Dapi 2015 presidiescha l'uffizial Joseph Bonnemain la cumissiun da furmaziun diocesana.

Quai cun la excellenza pudais emblidar. In servient modest n’è nagina excellenza. Ed jau sun uschè u uschia ina pitschna purziun cun ina grondezza dad 1.61 m.

Uschia ha Joseph Maria Bonnemain respundì sin la dumonda co ch'el veglia vegnir numnà sco uvestg.

Betg l'uvestgieu u la baselgia en il center mabain ils cartents e lur quitads

L'uvestgieu sco uvestgieu stoppia svanir. La baselgia saja sa gia dapi tschientaners sa fatschentada memia fitg cun sa sezza. Ils problems interns da la baselgia n'interesseschian betg la glieud, ils cartents e las cartentas che spetgian sin agid e sustegn da la baselgia.

In uvestg sto avair in vast cor per pensar ecumenic ed esser qua per tuts.

La «discordia, seperaziun e polarisaziun» dals ultims onns en l’uvestgieu less el superar cun entretschar tuttas posiziuns e vistas en gremis consultativs. Tuts duain emprender da pudair appreziar in l’auter – era sch’ins ha differentas vistas.

Tuttas vuschs e realitads duain chattar in plaz en la famiglia dal uvestgieu.

Pertutgant decisiuns da persunal vul il nov uvestg l’emprim manar discurs. Tgi che haja la voluntad, possia lavurar ensemen cun tuts carstgauns, ma i dovria sinceradad, confidenza e ch’ins haja ina visiun communabla. Gliez di il nov uvestg era pertutgant la collavuraziun cun il vicari general Martin Grichting. Omaduas varts stoppian esser prontas da collavurar.

Dapli paisa per Turitg

Il nov uvestg less plinavant esser pli savens a Turitg che ses antecessurs. En il chantun da Turitg vivia la mesadad dals catolics dal uvestgieu, perquai na fissi betg endretg sche l’uvestg fiss adina mo a Cuira, di Joseph Maria Bonnemain.

Ma in agen uvestgieu per Turitg na saja betg realistic. Gliez duvrass memia bleras ressursas: spirituals per tut ils uffizis ed in seminari da spirituals. Quai fiss sfarlattà forzas.

I fiss ina tuppadad sch’jau vegniss sin l’idea da discloccar la sedia episcopala.

Da disloccar la sedia episcopala da Cuira a Turitg saja nunimmaginabel, di il nov uvestg. La sedia episcopala a Cuira existia gia dapi il quart tschientaner suenter Cristus.