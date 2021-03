Nagin sustegn per il parc da natira Reticon

Il parc da natira Reticon n'ha enfin ussa survegnì nagin sustegn da las vischnancas che han gia decis en chaussa. Il venderdi saira han ils da Luzein (257 cunter 59 vuschs), Fideris (68 cunter 56 vuschs), Furna (52 cunter 15 vuschs e duas abstenziuns) e Küblis (51 cunter 47 vuschs ed ina abstenziun) decis a lur radunanzas communalas da betg sa participar a la fasa da preparaziun dal parc.

Gia la gievgia saira aveva Jenaz, sco emprima vischnanca ditg Na al parc da natira. 70 persunas èn stadas cunter, 66 avessan approvà il parc, ina persuna è s'abstegnida.

Il pli cler Na hai dà enfin ussa da Luzein nua che bundant 80% da las votantas e dals votants han refusà ina participaziun al parc. Sco la vischnanca scriva, è ina da las pli grondas temas dals da Luzein che l’influenza da las organisaziuns da l’ambient pudess crescher.

Ulteriurs termins da votaziun en il Partenz Dumengia, ils 7 da mars Las vischnancas – Claustra, Grüsch, Schiers, Seewis e Conters – decidan a l'urna.

Per tge vai?

La visiun è clera: Cun ina surfatscha da passa 1100 kilometers quadrat duai il parc da natira Reticon daventar in dals gronds parcs natirals da las Alps. Ed igl è in project internaziunal: En tut duain 30 vischnancas sa participar - vischnancas da la Svizra, dal Principadi da Liechtenstein e dal Vorarlberg.

L'idea deriva dal svilup regiunal Partenz/Tavau che vul nizzegiar meglier il potenzial turistic cun differentas purschidas da cultura e natira. Dapi la stad 2019 è sin maisa in studi davart la realisabladad - actualmain èn ils responsabels vid evaluar ils detagls en in concept da management. Sch'il part da natira vegn la finala propi realisà, dependa surtut da las vischnancas. Tar resuns positivs èsi planisà da realisar il parc a partir da l'onn 2022.

Finanziaziun

Tar questas votaziuns vai mo per la fasa da preparaziun dal parc. Quella cuzza trais onns e custa mintg'onn in milliun francs. Il project vegniss sustegnì finanzialmain dal chantun (250'000 francs l'onn) e da la Confederaziun (500'000 francs l'onn). Ils 250'000 francs che restan vegnan repartidas sin las vischnancas tenor populaziun. Sch’ina vischnanca na sa participescha betg, s'augmentan ils custs per las autras vischnancas.