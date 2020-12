En la regiun Partenz/Tavau han ins chattà tar ina vatga l’epidemia bovina IBR, l’uschenumnada «rhinotracheitis bovina infectusa». L’animal è vegnì mazzà ed il bain puril serrà. Il suspect sin l’epidemia bovina saja vegnì en connex cun in abort tar in bov. Quai han communitgà las autoritads grischunas.

Per analisar in’eventuala derasaziun da la malsogna vegni ussa sclerì cun tge animals che la vatga ha gì contact. L’epidemia bovina IBR na po ins betg guarir tar ils animals. Per ils umans n’è ella betg privlusa.

Dapi il 1993 è la Svizra libra da IBR

La IBR è sa mussada l'emprima giada massivamain en Svizra l'onn 1977 ed è vegnida cumbattida cun mesiras rigurusas. A partir da l'onn 1983 hai dà in program d'extincziun cun il resultat che la malsogna è stada extirpada definitivamain en Svizra suenter 10 onns e cun custs enorms da 135 milliuns francs. Per che quests sforzs na sajan betg stads invans, fan la Confederaziun ed ils chantuns tut per mantegnair il status «liber dad IBR», scriva l'Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals.

La IBR n'è betg curabla. Sch'in animal è infectà, po l'agent patogen, in herpesvirus, sa zuppar in temp pli lung en il sistem da la gnerva da l'animal senza chaschunar sintoms. La malsogna po puspè prorumper da tut temp, per exempel en cas da stress. Alura vegnan mintgamai derasads virus che pon infectar auters animals. Pervia da quai ston vegnir mazzads tut ils animals infectads.