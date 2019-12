cuntegn

Exoplanets - «Jau sai schon era discurrer sur dad auter che l’univers!»

Simon Grimm è primassistent al Center for Space and Habitability a l’Universitad da Berna e raquinta da ses mintgadi e co ch'igl è da lavurar ensemen cun ils dus titulars dal Premi Nobel en fisica, Michel Mayor e Didier Queloz.