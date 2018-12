En la citad veglia da Cuira ha avert l'emprima stizun da zero waste en la Svizra dal sidost. L'idea è d'evitar plastic tar la vendita da victualias ed auters products.

Far cumissiuns senza plastic è uss er pussaivel a Cuira

Er products da nettegiar datti per emplenir suenter.

Bunamain tut las victualias èsi da pasar giu suenter ch'ins ha emplenì quellas en in satg u cup.

Truffels che n'èn betg «bels» avunda per la vendita normala pon ins cumprar en la stizun da zero waste.

Grazia ad in'acziun da crowdfunding ha il team enturn Natacha Espirito Santo pudì realisar amez la citad veglia da Cuira ina stizun da zero waste. Nagins dals products èn pachetads en plastic, tut pon ins emplenir en cups u satgs per uschia evitar massa plastic. Plinavant èn ils products sche pussibel ord la regiun ed han er il label da bio.

Sortiment da basa

La stizun cun il num «oba aba» porscha blers products. Zutger, farina, divers grauns, cornflakes etc. è tut da chattar. In zic pli pitschens è il sortiment cun products frestgs. Sco la manadra da fatschenta Natacha Espirito Santo di, veglian els legums u er fritgs da la regiun ch'è bio. Ed il december dettia quai ton sco nagins fritgs e legums ch'adempleschian quels criteris, uschia ch'els porschian uss sulettamain maila, nuschs e truffels. Tut tenor stagiun datti qua dentant dapli. Er charn tschertg'ins adumbatten en la stizun. Els sajan dentant en discurs cun in producent regiunal ed insacura dettia quai er charn en il sortiment, quai dentant sin empustaziun. En il decurs da temps saja la finamira d'engrondir il sortiment en tut las spartas.

