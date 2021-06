Il quint dal 2020 serra cun lev plus

En Tumleastga han ils da Farschno approvà il quint da la citad da l'onn passà. Quel serra gulivà cun in lev plus da 1'710 francs tar entradas da 1,613 milliuns francs. Cumpareglià cun il preventiv serra il quint per 121'210 francs meglier che budgetà.

Plinavant ha la radunanza communala approvà in dretg da construir pli damanaivel a disfavur da la parcella 1, en favur da la parcella 20.

