La vischnanca da Favugn salva ses manaschi forestal e ses lavuratori communal. La radunanza communala ha decis da restar independenta en quest reguard. Ella ha approvà in credit da 80'000 francs per planisar in nov lavuratori communal.

La varianta da cumprar servetschs forestals e communals tar la vischnanca da Domat han ils da Favugn refusà cleramain.