La sonda ha in'occurrenza carmalà ils abitants da Cuira a l’avertura dal nov Center Capricorn sper la staziun. Ils organisaturs da l’avertura han purschì in program divertent e la glieud è vegnida en massas per mirar tge che sa chatta tut en il center.

In center fullanà

La sonda bun'ura è il center vegnì inaugurà. Gia lura hai dà blera glieud ch’è ida da porta en ed ora. Il pli tard a mezdi è il center stà fullanà cun glieud. Tscherts èn vegnids per cumprar regals da Nadal, auters per giudair ina buna tschavera regiunala en il nov restaurant.

Jau sun vegnida senza spetgas e na sun betg propi stada persvadida dal project. Ma ussa plascha il center fitg a mai e jau vegn segir puspè.

Ins s'accorscha ch’i n’è betg be in center per far cumissiuns mabain era in lieu per inscunters. En mintga chantun, bar ed ustaria dal bajetg sa rimnan gruppas da glieud ch’èn profundadas en discussiuns.

Legenda: Anna Conrad da Trin e Philip Christoffel da Riein giaudan in café en il nov center da commerzi. RTR, Lukas Quinter.

Stizuns regiunalas

Tut ils passa 20 affars sin las trais auzadas èn occupads. Grossists datti be in en l’entir center. Quai è il Coop ch'è preschent cun ina filiala mesauna. Uschiglio datti affars plitost pitschens ed indigens.

Cun quest nov center vesa Cuira plaunsieu ora sco Turitg.

La gronda part da las stizuns èn regiunalas, sco per exempel la stizun «Urech». Questa fatschenta è ina maschaida tranter ina bar da té ed in’orticultura nua ch’ins po cumprar flurs e decoraziun. Il manader da fatschenta, Samuel Urech, è gia avant ch’il center ha scrit ora il spazi, s’annunzià per prender a fit ina localitad. Silsuenter haja el cun agid d’in architect d’interiurs guardà co ins possia crear in spazi invitant.

Legenda: Samuel Urech sa legra da manar ina nova stizun en il Center Capricorn. RTR, Lukas Quinter.

La finamira dad el èsi da pudair preschentar sia marca per che quella daventia pli enconuschenta. Il spazi dal center è collià cun in sutpassadi sutterran cun la staziun.

Questa stizun è ina gronda schanza da cuntanscher clientella occasiunala

Uschia saja il center en il center da la citad accessibel da tuttas varts. Per Samuel Urech èsi cler ch’i vegn a dar blera glieud che frequenta ses temp en quest bajetg innovativ.

Blera musica (rumantscha)

La sonda e dumengia vegn purschì in pachet musical entaifer sco era ordaifer il center. Dadora è vegnì construì ina tribuna nua che musicists – tranter auter Bibi Vaplan e Mattiu Defuns – han pudì cumplettar cun lur musica la buna atmosfera. Era endadens han ins creà in spazi per musicists. Claudia Lombris da la band «Da Lombris» è stada preschenta cun in entir set da chanzuns rumantschas.

Legenda: Da Lombris chanta avant in auditori che taidla cun plaschair lur musica. RTR, Lukas Quinter.

Per ella èsi era stà ina nova experientscha da chantar tar l'avertura d'in center da commerzi. Ella ha gì plaschair da pudair chantar per la fulla da glieud. Ella craja ch’il nov center vegn ad avair grond potenzial.

In gir tras il center – in di avant l'avertura

Suenter passa dus onns lavurs da construcziun ed inqual dispita cun vischins e citad ha gì lieu questa sonda la festa d'avertura.