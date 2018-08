Pervia dals custs che creschan ed il problem da chattar sponsurs e voluntaris ha il president da la citad da Cuira Urs Marti detg ch’i fiss in’opziun da be far mintga dus onns la festa da Cuira. Ils avis da las uniuns èn dividids.

Finanziar ina festa sco quella da Cuira cun da quai da 80’000 visitaders è ina gronda sfida per la citad da Cuira ma er tschertas uniuns han da cumbatter. Chattar avunda voluntaris che gidan durant ils trais dis da festa saja betg adina uschè simpel, quai han diversas uniuns confermà. I vegnia adina pli e pli grev da mobilisar la glieud da far lavur voluntaria. Uschia beneventass per exempel il club da ballape da Gelb Schwarz Cuira l'idea da be far mintga dus onns la festa. Uschia pudessan els numnadamain s'organisar meglier. Er per «ils Patschifics», in'uniun da cultura da Cuira, fissi meglier sche la festa fiss mo mintga dus onns.

Ina bella contribuziun per la cassa da l’uniun

Per numerusas uniuns è la festa dentant ina da las sulettas occurrenzas nua ch’i vegn en raps. Per las dunnas dal club d'unihoc Piranha Cuira n'èsi perquai betg mo ina bella tradiziun mabain er in'occurenza per far cassa. E sche la festa da Cuira fiss mo mintga dus onns sche mancassan ils daners. Sumegliant tuna quai er tar las purschidas commerzialas sco per exempel tar ils stans da sajettar ubain ils stans cun spaisas asiaticas. Per els na fissi betg ideal d'avair la festa en in ritmus da dus onns. Pertge lura stuessan els tschertgar in'autra occurenza ch'els savessan ir quellas giadas ch'i na fiss betg festa da Cuira.

Co enavant?

Tenor Andrea Thür-Suter dal comité d'organisaziun sajan els fitg neutral quai che pertutgia questa dumonda. Ma els vegnian segir ad evaluar la situaziun, seser ensemen cun ils responsabels da la citad da Cuira e dumandar uniuns e possessurs da stans suenter lur avis e lura decider co enavant cun la festa da Cuira.

RR actualitad 07:00