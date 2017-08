Festa da Cuira: vendita da bindels è puspè runanta

La dumonda «Häsch der Bändel» è era quest onn da vesair in pau dapertut en la citad da Cuira. Enfin uss han ils organisaturs da la festa dentant vendì sulet 250 bindels. Tuttina resta la finamira da vender 7'000.

Dapi igl onn passà vegnan vendids bindels da la festa da la citad da Cuira. Il 2016 han ins vendì 3'000. La finamira era da vender 7'000. Questa finamira resta dentant era per quest onn. Schebain che la prevendita è stada enfin ussa mediocra per betg dir mala, vulan ins il 2017 cuntanscher la cifra da 7'000 bindels vendids. Per l' onn proxim vul la scheffa dal comité d'organisaziun schizunt auzar la finamira sin 10'000 bindels.

Entradas supplementaras èn existenzialas

Ils organisaturs da la festa da la citada da Cuira èn visads vi sin ulteriuras entradas. Pertge las entradas na vegnan betg pli autas, ils custs dentant schon. Quels èn quest onn tar 550'000 francs. Ils davos onns hajan ins adina cuntanschì ina nulla naira. Quest onn vegnan ins dentant a serrar il quint cun in deficit.

