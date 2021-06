La radunanza communala da Fideris ha concedì in credit supplementar da 893'000 francs per projects d'aua, d'aua persa e vias. Ils custs budgetads l'onn 2015 per la realisaziun fin il 2029 èn stads pli auts che spetgà. Ins sto far lavurs nunprevisas e perquai adattar il preventiv.

Ultra da quai ha ella er concedì in credit da 35'000 francs per la terz'etappa dal project da la via Heuberg. Vitiers ha il suveran da Fideris approvà il quint 2020 che serra cun in gudogn da 320'000 francs tar entradas totalas da 3 milliuns francs.