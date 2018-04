Il detaglist svizzer Migros lascha crudar il project per ina nova butia sin sin l'anteriur areal da l'interpresa da plattas pressadas. ll project na rendia en questa furma betg, ha confermà ina pledadra da la Migros envers la «Südostschweiz». Il detaglist vul però tschertgar in ulteriur lieu en il Partenz per realisar ina filiala.

La vischnanca da Fideris è trumpada da la decisiun e spera uss da chattar in auter investider per l'areal.

