La proxima stagiun d'enviern desista il territori da skis e da scarsolar Fideriser Heuberge d'avrir. La raschun saja la situaziun da corona ch'impedeschia in manaschi, scriva l'interpresa dal Partenz Heuberge SA. Cuntrari a la stagiun da stad na laschian ils process durant la stagiun d'enviern betg tiers in manaschi rentabel cun resguardar las mesiras da protecziun necessarias. Il territori Fideriser Heuberge ha l'enviern era blers champs da skis da scolas. Tenor las emprimas reacziuns da giasts dettia blera chapientscha per la decisiun, scriva l'interpresa.

Nus avain prendì uschè baud ina decisiun per che noss giasts ed ils lavurers han peda da chattar in'alternativa proxim enviern.

L'enviern lavuran en il pitschen territori da skis fin 80 collavuraturas e collavuraturs. La Heuberge SA maina en quest territori sin radund 2000 meters sur mar trais runals ed era trais chasas. Enconuschent è il territori en spezial pervi da sia senda da scarsolar da 12 km lunghezza. Malgrà ch'il territori resta serrà proxim enviern na saja il futur da las pendicularas betg periclità, ha Henrik Vetsch ditg ad RTR.

Il 2011 ha l'interprendider Walter Vetsch surpiglià la maioritad d'aczias e lura segirà l'avegnir dal territori da skis e da vacanzas. Ils possessurs da l'ura, la famiglia Steiner, aveva lu tschertgà cumpraders. Guarda il rapport dal Telesguard dal 2011.