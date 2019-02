A la radunanza communala da gievgia saira han ils da Fläsch reelegì ils dus suprastants communals d'enfin uss René Pahud ed Alfons Aebi. René Pahud è era vegnì confermà sco president communal. Fin la radunanza communala n'ha la vischnanca però anc chattà nagin remplazzament per il suprastant Alex Stoop, ch'è sa retratg. La vacanza vegnia occupada uschè svelt sco pussibel, scriva la vischnanca da Fläsch.

Per il project «SIE Ellwald 2019» han ils votants e las votantas concedì in credit dad 80'000 francs. Previs èsi da bajegiar enavos la via cun cuvrida ad ina via natirala.

