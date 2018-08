La gievgia èn a Mastrils dus mats en in auto rudlads d'ina costa giu en in guaud. Omadus èn sa blessads levamain.

Ils dus mats da dus e trais onns èn sa blessads levamain, cura che l'auto è rudlà da la spunda giu. Sco quai che la Polizia chantunala scriva, aveva la mamma dals dus uffants parcà l'auto sin ina via laterala per far lavurs ensemen cun ses um.

En in mument nunsurveglià sajan ils dus mats ids en l'auto. Lez è lura rudlà radund 200 meters da la spunda giuador, collidà cun pliras plantas e la finala sa platgà sut in grip.

RR novitads 16:00