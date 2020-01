Al Forum mundial d'economia vegn il foss tranter ritg e pauper adina puspè discutà. Quest onn vul il fundatur dal WEF, Klaus Schwab, er far suttascriver las grondas firmas in «Davos Manifesto». Quel cuntegna reglas eticas che duain persvader las firmas da betg simplamain far cun lur gudogn anc pli ritgs ils acziunaris, mabain da surpigliar responsabladad envers ils collavuraturs, envers la societad ed envers l'ambient.

E quant auta è la differenza tranter ritg e pauper a Tavau? Il Landamma Tarzisius Caviezel fa ina supposiziun, raquinta pertge che la politica na po tenor el betg dauzar la paja minimala, e di quant autas che las pajas èn tar el en l'administraziun communala.

