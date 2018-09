Fusiun Cuira-Maladers surmunta in ulteriur obstachel

Quai cun 17 vuschs gea cunter 3 vuschs na. Opposiziun hai sulettamain dà da la PPS e d’in represchentant da la PLD. Quels han tranter auter avertì da custs zuppads e ditg ch’ils basegns da Cuira e quels da Maladers sajan fitg differents. Ils auters commembers dal cussegl communal èn stads da l’avis che la fusiun fetschia senn. Uschia creschia per exempel la zona da recreaziun da Cuira, plinavant saja quai er in bun signal sche er la chapitala na serria betg la porta sch’i giaja per fusiuns.

Il davos pled en chaussa ha dentant il suveran da Cuira a l’urna. La vischnanca da Maladers aveva gia ditg gea ad in tal project da fusiun.

