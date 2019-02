Ils da Claustra han acceptà il dretg da construcziun per ina chasa da parcar en favur al project «Ober Ganda» – in project per in resort da famiglias da las pendicularas Madrisa.

GEA a Claustra – glisch verda per la chasa da parcar

Il project per il resort da famiglias «Ober Ganda» è sut tetg.

Claustra di GEA – cun 990 cunter 546 vuschs

Participaziun a la votaziun: 51.16% (da 3'067 votants e votantas)

Ussa èsi gartegia: Ils votants e las votantas da Claustra han per la secunda ga dà glisch verda al project per in resort da famiglia «Ober Ganda».

«Ober Ganda» po vegnir realisà

Gia l'onn passà aveva il suveran da Claustra ditg GEA al project «Ober Ganda» ed era a la chasa da parcar. Lura ha la vischnanca dentant emblidà da metter en votaziun il dretg da construcziun per la chasa da parcar. Perquai ha il suveran anc ina giada stuì decider davart il dretg da construcziun dal parcadi.

Il project da las pendicularas Madrisa «Ober Ganda» prevesa in resort da vacanzas cun in hotel da trais stailas, set chasas da vacanzas e la chasa da parcar cun radund 430 parcadis. Bun in terz da quels parcadis van en favur al resort da vacanzas, ils ulteriurs parcadis vegnan utilisads da las pendicularas.

