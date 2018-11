Uss èsi gartegià a la citad da Cuira da persvader ses burgais dad investir en la sanaziun dals indrizs da sport: Il suveran ha decidì cun 81% in credit da 44 milliuns francs per il project «Eisball».

Ad Urs Marti, il president da la citad da Cuira, è crudà in crap giu dal cor: Cun sa decider per il project «Eisball» ha acceptà il suveran da Cuira cun 81% da sanar ils indrizs da sport or la Obere Au.

Il suveran haja vesì, ch'i saja uss temp per far in'investiziun a l'engronda, uschia Urs Marti en discurs cun RTR:

Suenter che Cuira ha laschà ir da la glatscha giu il 2014 cun la «GESAK» in grond project da sanaziun e renovaziun, po la citad uss prender en mira la realisaziun dal project redimensiunà «Eisball». Quel prevesa – per 44 milliuns francs e senza in auzament dal pe da taglia – il suandant:

1 bajetg da gardarobas cun tribunas e tetg – confurm a gieus da ballape da l’emprima liga ed American Football

1 plazza da ballape tar il bajetg da la tribuna

4 plazzas da ballape – 2 confurmas a gieus da ballape da la segunda liga e 2 confurmas a gieus da la terza fin 5avla liga

1 halla da glatsch per trenament – confurm a la prima liga da hockey sin glatsch

Il project «Eisball» aveva il sustegn da la suprastanza e dal parlament da Cuira sco er da tut las partidas localas - cun excepziun da la PPS.

PPS fa naufragi cun «memia char» e «tactica da salami»

La PPS n'ha betg pudì persvader cun ses arguments. Ella era da l'avis che la citad stoppia spargnar per pudair realisar anc autras investiziuns en l'avegnir. Uschia per exempel la sanaziun da chasas da scola u dal bogn cuvert.

En pli era la PPS sa dustada cunter ina «tactica da salami» da la citad, che haja lantschà avant «Eisball» gia tschintg projects da sport cun custs da sut 3 milliuns ed uschia gest sut il cunfin per ina votaziun dal pievel ora e sper quel via.

Da «Sportcampus» sur «GESAK» fin ad «Eisball»

Cun il GEA dals 25 da november pon las autoritads politicas da la citad serrar in chapitel da naufragis da projects da sanaziun a l'urna ed ir vid la sanaziun a l'engronda. La citad da Cuira emprova numnadamain dapi il 2009 da far gust a la populaziun dad investir a l'engronda en la sanaziun dals indrizs da sport.

