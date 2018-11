Cun ina maioritad clera da 1'891 GEA a 1'233 NA conceda il suveran da Tavau 26 milliuns per render sia promenada pli agreabla per viver: Ils parcadis «Arkaden» duain svanir sut terra e la plazza duai puspè daventar ina plazza da scuntrada per occurrenzas.

Cun la gronda plazza plaina cun autos sin la promenada da Tavau èsi uss a fin: Il suveran da decis cun 1'891 GEA (60 %) a 1'233 NA (40 %) , da nizzegiar il parcadi «Arkaden» puspè sco plazza dad occurrenzas.

La participaziun a la votaziun era tar 48 %.

A fin cun la «catastrofa»

Ils da Tavau paran dad esser stads dal medem avis sco lur landamma Tarcisius Caviezel – per el era il parcadi numnadamain ina «catastrofa». Quai saja uss propi ina giada ina votaziun ch'ins sa far «quest Tavau in zic pli bel», di il landamma da Tavau, Tarcisius Caviezel, en il discurs cun RTR:

Midadas van pli lunsch che be da stritgar in parcadi

Dentant il parcadi è be ina part da totalmain sis midadas planisadas: Tranter auter duai dar in nov kino ed ina nova halla traidubla da gimnastica, e la via da scola duai vegnir sanada.

Tut questas midadas sa laschan uss custar ils da Tavau 26 milliuns francs.

Cumbinaziun da mesiras aveva procurà per critica

Ch'i sa tractia uschia betg be dad ina midada ad in lieu, ma in veritabel pachet da midadas aveva procurà avant la votaziun per vuschs criticas.

Fertant ch'ils ins vesevan la spierta da parcadis sutterrans sco obstachels per avair ina giada en il futur ina promenada insumma senza traffic, crititgavan ils auters che la cumbinaziun da tants puncts correspundia plitost ad in sammelsuri che ad in plan.

