Da san.: Fernando Lehner mainagestiun BVZ, Annemarie Meier responsabla per medias Glacier Express, Gerhard Walter Engiadina San Murezzan Turissem e Renato Fasciati directur da la RhB.

Il Glacier Express è il tren che va da Zermatt fin San Murezzan, e che lascha contemplar e giudair il bellezza panorama da las alps. Bainbaud na vegn il Glacier Express dentant betg pli ad esser preschent be sin la lingia tradiziunala Zermatt – San Murezzan, mabain era sin ina locomotiva da la Viafier Retica. Quella porta uss il logo dal Glacier Express en l'entir Grischun.

Intent da l'entira chaussa è da far reclama per il Glacier Express. Quai saja in segn da respect e d'engraziament envers quel, ha ditg il directur da la Viafier Retica, Renato Fasciati. Il Glacier Express saja numnadamain ina marca che carmalia ina massa giasts en Grischun, e quai gia dapi il 1930. Il 2017 ha il Glacier Express numnadamain transportà passa 220'000 persunas sin sia lingia.

RR actualitad 12:00