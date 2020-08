La gievgia saira hai dà a Grüsch in accident d'auto individual. Il manischunz è sa blessà levamain. Sco quai che la Polizia chantunala communitgescha era l'um da 69 onns sin via da Cavadura en direcziun Überlandquart. A la fin d'ina curva è el vegnì sin l'auter vial e collidà là cun la saiv da fier. L'automobilist è vegnì transportà en l'ospital a Schiers. L'auto è donnegià cumplettamain. Er vi da la saiv da fier hai dà in donn considerabel.