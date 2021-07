Ils donns da la selvaschina èn numnadamain gronds ed èn s’augmentads marcantamain ils ultims onns. Quai mussa il rapport da guaud e selvaschina da la regiun dal 2019 ch’il chantun ha preschentà oz a la publicitad.

Dubel uschè blera surfatscha periclitada

Prest 60% da la surfatscha dal guaud da protecziun en il Signuradi ed il Partenz taxescha il chantun da nov sco «surfatscha problematica». Raschun èn ils donns che tschiervs, chavriels e chamutschs fan. Quai è dubel uschè bler sco quai ch'ins aveva anc constatà en l'ultim rapport il 2006. Ils problems èn per il chantun per part uschè urgents, ch'el sto en la mesadad da tut quellas surfatschas, schizunt pigliar mesiras prioritaras.

Legenda: Donn da scursar entras selvaschina en in guaud da lareschs a Luzein. MAD, Burtel Juon (or dal rapport da guaud parzial dal Signuradi e Partenz)

Mesiras da protecziun

Tut tenor lieu sa differenzieschian quellas mesiras in zic ina da l'autra. Da principi vul il chantun dentant meglierar la situaziun cun cumbinar mesiras forestalas, mesiras da chatscha e quellas ch'influenzeschan il spazi da viver. Uschia vul el per exempel far dapli saivs da protecziun, tegnair vinavant aut il dumber da tschiervs che duain vegnir sajettads per onn u era evitar ils disturbis dal carstgaun curt avant u durant la chatscha.

Tge che tut questas mesiras portan la fin finala e sch'ellas ston anc vegnir adattadas, vegn il chantun a controllar il pli tard en trais onns.