Per la 55avla giada ha l’EMS Chemie envidà las acziunarias ed ils acziunaris a la radunanza generala a Domat. Ils 582 milliuns gudogn per l’on 2017 èn gia pli daditg stads enconuschents ed uschia è era l’atmosfera al eveniment stada fitg positiva. Tut las propostas dal cussegl d’administraziun èn vegnidas approvadas cun be paucas cuntravuschs. Uschia èn era tut las persunas proponidas vegnidas reelegidas en il cussegl d’administraziun.

Pauc formalitad – blera show

Las cifras ed ils quints èn stads ina pitschna part da l'eveniment en ina gronda tenda da festa sin l’areal da l’EMS Chemie. Dasperas han ils organisaturs preschentà lur innovaziuns, premis ni era laschà vegnir a pled collavuraturs extraordinaris. Accumpagnada è la radunanza stada da la Swing Kids Jazz Band sco era dals Tamburs da Domat.

