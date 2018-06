La gievgia saira ha la radunanza communala da Haldenstein surdà l'incumbensa a la suprastanza communala dad examinar ina fusiun cun Cuira. Ils resultats da questa examinaziun duain vegnir preschentads a la radunanza communala fin la fin da l'onn.

Plinavant han ils da Haldenstein approvà la prefinanziaziun da l'engrondiment da la chasa da scola, quai cun in import dad 1,2 milliuns francs. Er il quint annual per il 2017 è vegnì approvà. Quel serra cun in surpli da 33'000 francs.

