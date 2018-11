Be in'emna han ins duvrà per reparar la tenda da la halla da tennis a Domat. Il donn da material importa sur 100'000 francs.

Per il mument sta la halla puspè. Quai è però be in provisori. Ils stgarps en la tenda han ins tatgà ensemen cun ina colla speziala. Quella vess da tegnair enfin la primavaira. Il problem è la temperatura. Sch'i daventa pli chaud sa la colla perder la fermezza.

Perquai vul ins ina nova tenda. La nova tenda vegn ad esser dal exact medem tip sco quella ussa. Per montar la tenda fan ins quint cun dus dis. In di per demontar la veglia ed in di per montar la nova.

RR actualitad 11:00