Ils da Grüsch paran da vulair ina nova halla polivalenta: En la radunanza communala la gievgia saira èn els sa decidids cun 62:0 vuschs unanimamain per concretisar il project. Quai resorta dad ina communicaziun a las medias da la vischnanca.

Grüsch ha concedì in credit da planisaziun da 350'000 francs. Quels dovri per finanziar la concurrenza da project obligatorica tenor lescha da submissiun e per ils custs per in preproject.

La halla polivalenta actuala è pli che 100 onns veglia. L'ultima sanaziun era vegnida fatga il 1986. Perquai ch'ina sanaziun da la halla actuala na mainia betg a la finamira, saja sa decidida la suprastanza communala da substituir il fabricat vegl cun in nov.

En pli ha decis la radunanza communala dals 16-07-2020