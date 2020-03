L'interpresa da medischina, Hamilton Bonaduz AG en il chantun Grischun, producescha apparats da respiraziun che vegnan duvrads en ils ospitals. Cunzunt la nova generaziun da quests apparats era gia avant il coronavirus dumandada sin l'entir mund. Uss è la dumonda dentant explodida. Malgrà che l'interpresa grischuna fa tut per augmentar sias capacitads, na possia ella betg cuvrir la dumonda, ha ditg il CEO Andreas Wieland envers swissinfo.ch.

Per quant è la dumonda en connex cun il coronavirus creschida?

Nossa firma è gia creschida fitg ferm avant la pandemia. L'ultim onn per 20%, il 2018 per 30%. Uss è la dumonda anc bler pli auta. L'entir mund vul tals apparats.

Quant blers apparats da respiraziun avais Vus producì avant la pandemia e quant blers uss?

Ils mais passads avain nus vendì uschè blers sco l'entir onn passà, numnadamain tranter 1500 e 2000 apparats.

Tge è la funcziun speziala da Voss apparat da respiraziun?

La nova generaziun dals apparats funcziuna cun ina «Closed-Loop Ventilation». Vul dir, ch'ins sto bunamain mo pli metter si la mascra al pazient u intubar el. Alura fa l'apparat tut automatic – quai sin basa dal squitsch, dal volumen, da la mecanica dal lom e dad ulteriurs parameters che mesiran per exempel la funcziun dal cor e dal lom.

Entras quai vegnan ils medis distgargiads e na ston betg adina puspè controllar, sche l'apparat funcziuna correct u sto vegnir drizzà da nov. Questa funcziun procura per dapli segirtad en pajais, nua ch'il know-how dal persunal medicinal n'è betg sin il medem nivel sco en Svizra.

Murir vid las consequenzas da quest virus è gea – cunter la presumziun derasada – fitg turmentant. Ils pazients na sa durmentan betg simplamain uschia, sch'els n'han nagin apparat da respiraziun?

Na. Il virus chaschuna uschè bler mucosa en il lom, ch'il pazient stenscha plaunsieu. Sch'ils pazients vegnan intubads u sch'els survegnan agid da respirar, pon ins spendrar ils blers, dentant betg tuts.

Co vegnis Vus a frida cun il patratg che persunas moran, perquai che Vus na pudais betg producir avunda apparats per spendrar la vita a las persunas?

Nus essan pertscherts da quest fatg e lavurain di e notg, er la sonda e la dumengia. Jau hai uss dumandà il chantun da survegnir la lubientscha per lavurar las dumengias.

Pudais Vus engaschar a curta vista ulteriurs collavuraturs?

Nus empruvain da scolar collavuraturs d'autras interpresas, ch'èn en il mument senza lavur pervia dal coronavirus.

Per quant pudais Vus auzar a curta vista la producziun?

Avant la pandemia quintavan nus cun in augment da vendita da 20%. Ussa auzain nus dentant la producziun per ulteriurs 50%.

Ed ils furniturs?

I vegn adina pli difficil. Sche mintga pajais guarda per sasez ha quai era in'influenza sin la furniziun da noss elements da construcziun. Las autoritads da la Rumenia han per exempel taxà ina part da noss apparats sco «Medical Device» ed impedeschan uschia l'export en Svizra.

Nus sa spruvain da declerar ad els, ch’ins na po betg dar sustegn da respirar ad insatgi sulettamain cun elements da construcziun.

Furnescha la Hamilton Bonaduz AG vinavant en l’exteriur?

Nus furnin en ed ordaifer da la Svizra. En Svizra essan nus actualmain en discurs cun ospitals, ospitals d’universitads, blers uffizis da sanadad e l’armada per savair gidar tar lur basegns.

Tgi survegn anc ils apparats e tgi sto desister?

Nus sa spruvain da furnir là, nua ch’il basegn è il pli grond.

Tge munta quai concret?

In exempel: L’armada dals Stadis Unids ha empustà ina gronda massa. Dentant na vegnin nus betg a furnir tut ad els. Nus constatain che l’Italia ha in pli grond problem. Tenor quai mettain nus nossas prioritads.

Avais Vus era gia stuì trumpar ospitals en ils pajais che dovran urgentamain dapli apparats?

Na. Intgins èn bain trumpads, dentant betg, perquai ch’els sa chattan en ina situaziun d’urgenza. In exempel: In pitschen ospital en la regiun ha empustà diesch apparats. Nus avain dentant l'enconuschientscha che l’ospital ha be trais plazs da tgira intensiva, lura survegn el era be trais apparats. Per pudair nizzegiar ils apparats, dovri la finala era persunal scolà e la dretga infrastructura.

Quintais Vus che la situaziun en noss pajais sa dramatisescha era uschè fitg, ch’i na dat betg pli avunda apparats per tut las persunas ch’èn avisadas?

En Svizra datti il mument en tut 1'000 enfin 1'200 apparats. Jau vegn or da quai, che quai na vegn betg a tanscher sche la pandemia sa derasa sco en l’Italia.

Co statti cun las furniziuns en l’Italia. Avais Vus anc avunda apparats per tut ils pazients ch’èn avisads là?

In da noss concurrents, la firma Draeger en Germania, exportescha nagins apparats pli. Els furneschan sulettamain a lur agen pajais. Quai na faschain nus betg. Per nus èn las persunas en l’Italia impurtantas, perquai faschain nus tut il pussaivel per proveder noss pajais vischin.

Èn persunas gia mortas en l’Italia ch’ins avess pudì salvar cun voss apparats?

Nus avain nagina schanza da cuvrir l’entir basegn en l’Italia. Jau hai l'enconuschientscha che cunzunt persunas pli veglias moran, perquai ch'ins n’ha betg adina pudì gidar ellas cun apparats. Il persunal da sanadad ha plinavant per part naginas mascras da protecziun pli.

La Germania ha l'ordinaziun, che producents naziunals, na dastgan betg pli exportar material da protecziun. Co vegnissas Vus a reagir, sche la regenza svizra prendess la medema decisiun?

Il Cussegl federal pudess entras la situaziun d'urgenza scumandar a nus l'export. Ma lu giessan nus sin las barricadas. Sch'ins lascha far nus nossa lavur e sustegn nus, alura faschain nus tut il pussibel, per che la Svizra survegn avunda material.