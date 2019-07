La guardia aviatica svizra da salvament Rega planisescha ensemen cun la vischnanca da Tavau ina nova basa da helicopters datiers da la serenera Frauenkirch/Glaris. Sper quella da Samedan e da Vaz Sut fiss quai la terza basa en il Grischun. La regiun da Tavau fiss adattada, sco la la Rega di – per ina nà da la geografia, ella saja cuntanschibla optimal, per l’autra era pervia da l’ospital che saja spezialisà per cas d’accidents.

Legenda: Survista da las staziuns da basa da la Rega en Grischun. RTR, Grafica

I n’è betg l’emprima giada che Tavau sa stenta per ina atgna basa da helicopters. E da principi fissan ils da Tavau er d’accord uscheditg ch’i sa tracta sulettamain per il salvament da persunas. Ma ils plans da fin uss n’èn betg gartegiads, perquai ch’ins tema che la basa pudess vegnir duvrada commerzial – pia era per auters intents che mo per il salvament. E gliez muntass ina pli auta frequenza da sgols ed uschia er dapli emissiuns.

Mo per salvament u er per commerzialisar port?

La gronda resalva encunter in heliport è la utilisaziun commerziala. La Rega di qua tiers il suandant:

Schebain auters gestiunaris da helicopter dovran l’infrastructura, p. ex. per sgols da lavur en la regiun, vegn definì dal reglament da manaschi. Quel è part da la collavuraziun publica e sto vegnir approvà da l’uffizi federal da l’aviaziun civila.

Resistenza encunter il port nov

Dapi 30 onns sa stenta Tavau per ina basa da la Rega. Avant 13 onns han ils abitants refusà in port da helicopters betg lunsch davent da quel proponì uss a Frauenkirch/Glaris. Ed er ina auter sper la staziun da val a Pischa è stà en discussiun ma betg persequità vinavant pervia da la resistenza da la populaziun.

Era questa giada crititgescha Beat Däscher da la cuminanza d’interess Tavau senza heliport il plan ed er la moda e maniera d’infurmar da la vischnanca. Ses arguments principals encunter in heliport èn:

l’utilisaziun commerziala

las emissiuns

ils disturbis per ils abitants ed il turissem

Adina dapli sgols

L'onn 2018 ha la plazza da helicopters a Samedan registrà 647 sgols, Vaz Sut 893 sgols. Quants sgols ch’i dess a Tavau na possia la Rega betg dir – quai dependia, quant fitg ch’ins duvrass là ses servetsch.

Constatar po la Rega dentant ch’ella vegnia clamada adina pli savens. Sias activitads dependian da las circumstanzas: Bellas stads e bunas pistas pretendian dapli activitads da la Rega. Lur cifras demussian che l’augment da sgols da helicopter creschia proporziunal cun l’augment da la populaziun.

Legenda: Tenor la Rega dependan las midadas dal dumber dals sgols dal svilup da la populaziun, però era da las relaziuns sin las pistas ed en las muntognas. RTR grafica

