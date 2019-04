Nagin dals expositurs ha vulì tradir quant ch'i custa d'avair in stan a la Higa. Els han dentant laschà sentir ch'i saja in sforz remartgabel. Per pudair tgirar contacts cun clients fetschian ins questa investiziun, lain ils blers savair. Il contact persunal n'è pia era oz betg da sutvalitar.

Cussegliaziun persunala per clients da l'online-shop

Er tar in'interpresa da café grischuna pudessan ins atgnamain pustar online ils products. Gist per quests clients saja in'exposiziun sco la Higa d'avantatg, declera Michèle Schmid che serva café sin il stan. «Per nus èsi ina pussaivladad da far ina cussegliaziun persunala», constatescha ella. Quai stimeschian lur clients che vegnan sin visita.

Strusch vendita directa durant la fiera

Dapi ventg onns è era Ivan Giger da la partida. Ensemen cun ses frars maina el ina fatschenta da pegnas scalegl a Sedrun. El vegn be darar da vender directamain ina pegna durant quests nov dis.

Impurtant è ch'ins ha l'emprim contact e po forsa notar l'adressa. Pli tard van ins allura sperasvi cun l'offerta.

Ils onns vargads saja quest quint ì si. Sche l'interess giess enavos marcantamain ed i na rendess betg pli, stoppian els dentant ir sur ils cudeschs.

Degustar e lura pustar sur l'internet

Betg d'imaginar è la Higa senza ils stans cun las maschaidas da spezaria e buglion ch'ils visitaders pon degustar. La fiera saja per els da muntada centrala, uschia Anton Venzin che fa il cumiss en Surselva per ina da las interpresas. Quai surtut perquai ch' els na fetschian betg reclama sur auters chanals, sco per exempel la televisiun. I saja ina pussaivladad per ils clients da degustar ils novs products. Dentant saja era gia marschà pli fitg che quest onn, conceda el. El sa era cura ch'il concept cun l'exposiziun na funcziunass betg pli:

Cura che nus gudagnain qua pli pauc che cun ir da chasada tar chasada per vender products.

