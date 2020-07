Ils hotels a Cuira pateschan fermamain da las consequenzas da la crisa da corona. Tenor l'Uffizi per economia e turissem è il dumber da pernottaziuns durant il matg ì enavos per dapli che 76 pertschient. Tenor l'uniun da hoteliers perfin per 85 pertschient.

Sco en tut las citads svizras pateschan er ils hotels da la chapitala grischuna fermamain la crisa da corona, declera il president da l'uniun da hoteliers da Cuira. La pli gronda part da la clientella sajan giasts da l'exteriur e quels manchian causa al virus.

Er sin il sectur da viadis da business badain nus ina gronda retegnientscha, damai ch'ins s'endisà vi dal homeoffice. Lura mancan las grondas occurrenzas sco la festa da la citad, il festival da «Buskers» u la «Schlagerparade». Talas han per nus in ferm input.

Onns passads èn stads buns

2020 è tenor Kurt Künzli in onn da catastrofa per la hotellaria da Cuira. Quai demussan er las cifras da pernottaziuns: anc il matg èn quellas sa reducidas per dapli che trais quarts en congual cun l'onn passà. Il fanadur è la situaziun sa meglierada levamain. Ins ha registrà la mesadad damain pernottaziuns ch'anc el 2019, uschia il represchentant dals hoteliers. Ils onns passads sajan stads buns onns. 2019 saja schizunt stà in onn da record.

Ma er nus profitain dal pli grond dumber dad osps svizzers – spezialmain ord la svizra franzosa u taliana.

Garanzia da deficit per organisaziun da turissem

Tuttina fan ils giasts da l'exteriur ora la mesadad dals giasts da la chapitala. Cumpensar quai cun giasts da la Svizra na funcziunia betg, uschia Kurt Künzli. Causa als giasts mancants saja l'organisaziun da turissem da Cuira vegnida en las stretgas. Gist quella organisaziun ch'avess da procurar per ils giasts. Per quest motiv ha il cussegl communal dà ina garanzia da deficit.

2021 stuessi puspè sa normalisar

Guardar che la liquiditad stettia auta, reducir custs e guardar la situaziun sco schanza per reorganisar la fatschenta e far investiziuns. Questas trais chaussas stoppia in hotelier far, per vegnir tras la crisa. Quitads fa al hotelier en emprima lingia la dumonda, quant ditg che la crisa da corona va anc. Impurtant fiss, ch'i dettia l'onn proxim puspè pli grondas occurrenzas. Sch'i na dettia betg ina segunda unda u in lockdown local, lura saja el dentant optimistic, che la hotellaria da Cuira vegnia tuttina tras questa crisa.