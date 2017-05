Il Chor viril da Domat ha 150 onns

Il favrer 1867 ha in tozzel umens da Domat fundà il «Männerchor Ems». Emprim dirigent è stà Johann Jacob Caluori. Actualmain ha il chor 36 chantadurs activs. Els han preparà ensemen cun lur dirigent Sergej Schmidt ina festa da giubileum pompusa cun dus concerts en baselgia ed ina festa populara.

En quests 150 onns ha il chor passentà blers auts e bass. A chaschun da ses 50avel anniversari ha il chor dumbrà 132 commembers. Lura è vegnì plantà sin la plazza cumin a Domat in ischi che stat anc oz. Era cura ch'il chor ha festivà ses 75avel natalizi ha el dumbrà passa 100 commembers.

Sco quai ch'il president Ludwig Coray ha ditg ad RTR, sajan els dentant uss er commembers adina pli vegls. «Ils chavels dals commembers vegnan adina pli grischs» di Coray. Tuttina speran els ad in bun avegnir per il chor e per il chant viril a Domat.

En emprima lingia è il chor sa deditgà ils ultims 20 onns ad ovras pretensiusas cun orchesters, solistas e solists. Uschia datti er en il program da concert in'ovra dal cumponist Alvin Muoth, la «Suita da psalms» per orchester (Filarmonia da chombra grischuna) e solist (Flurin Caduff, bass). Dentant er il chant a-capella dal chor viril ha ses plaz.

