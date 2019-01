Art è savens insatge per creschids. Il Museum d'art dal Grischun ha dentant diversas purschidas che duain er far gust ad uffants. A chaschun dal 100avel dal Museum d'art a Cuira han ils responsabels creà ina carta che maina ils uffants tras il museum sin moda explorativa.

Entras il plan cun il num «CUC» duain uffants tranter sis e dudesch onns emprender d'enconuscher il museum, las ovras dentant er tgi che lavura en il museum sin moda e maniera ludica. Sco l'intermediatura d'art dal museum Alexa Giger di, hajan els prendì l'occasiun dal giubileum per porscher insatge dapli er als pitschens visitaders.

Co aveva il giat d'Ernst Ludwig Kirchner num?

Cun il plan na pon tut ils uffants che visitan il museum betg be emprender d'enconuscher las exposiziuns mabain han anc da respunder dumondas ed uschia chattar la schliaziun dal lign. Dumandà è co in dals giats da l'artist Ernst Ludwig Kircher aveva num.

Ils uffants che pon far la tura per rumantsch, per tudestg u talian han laschà plaschair l'idea. Cun grond engaschi èn els ids tras las stanzas dal museum sco sch'i fissan a la tschertga d'in stgazi. Ed ils blers dad els han er chattà or il num dal giat tschertgà.

