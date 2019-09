In team da trais persunas a la HTW han realisà in project da realitad virtuala. Cun egliers da realitad virtuala èsi pussaivel da vesair il reliev dal Grischun en 3D. Cunzunt per il turissem possia quai esser ina schanza.

Cartas geograficas n’èn betg pli en la moda. Da quest opiniun è Martin Vollenweider ch’è docent a l'Insitut per «Multimedia Production» a la HTW a Cuira. El ha creà cun 2 auters perscrutaders il program «Holographic Grisons» per realitad virtuala che duess projectar il reliev dal Grischun. Fin ussa è dentant be la regiun enturn Arosa vegnida implementà.

Plivalur per il turist

Martin Vollenweider è da l’opiniun ch’igl è difficil da chapir las cartas geograficas da palpiri. Cunzunt n’hajan ins tras quellas betg in maletg quant taiss ch’i va da las vias da viandar ensi sin ils culms. Quellas visualisaziuns sappian gidar da decider tge via da viandar ch'è adequata per il turist. Dasperas datti anc auters extras. Tranter auter san ils egliers simular l’aura actuala e visualisar ils nums dals culms.

Il turissem po profitar

En il mument è quai project anc a l’entschatta. Martin Vollenweider vesa dentant potenzial da metter quel a disposiziun a hotels, biros da viadi u tar exposiziuns da turissem. I fiss planisà ch’i dettia era ina persuna da cussegl che savess gidar da chattar ina ruta adequata per il turist durant las vacanzas en il Grischun. Planisà fissi d’integrar anc autras rutas sco per exempel rutas da mountainbike, pistas da skis u loipas.

