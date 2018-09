La suprastanza da la citad da Cuira sto sa fatschentar cun ina petiziun dal parlament giuven che pretenda ina campagna cunter mulestas sexualas en sortida. Cun 12 cunter 8 vuschs ha il parlament surdà la petiziun a la regenza. Ils davos onns ha il parlament giuven dentant savens inoltrà petiziuns e resoluziuns senza success.

Cun persistenza ad in success

Tenor Rebecca Weber, vicepresidenta dal parlament giuven, saja quai in success ch'ina da trais petiziuns vegnia uss tractada dals pli «vegls». Ina campagna che sensibilisescha cunter mulestas sexualas giascha a cor ad ella. Perquai ch'er ella haja gia fatg schlettas experientschas en bars e clubs.

La vista dals giuvens è impurtanta

Sustegn per lur ideas han ils giuvens survegnì da la cussegliera communala Xenia Bischof da la PS. Per ella èsi impurtant ch'ins examineschia ils inputs dals giuvens e sustegnia er bunas chaussas. Gist en cas sco mulestas sexualas sajan els pli fitg al puls dal temp che quels che sesian en il parlament communal.

Frequenza dad inputs è memia auta

Per auters parlamentaris vegnian memia bleras propostas dals giuvens en il parlament. Uschia di Mario Cortesi da la PPS per exempel, ch'els tractian bunamain en mintga sesida petiziuns ed ideas dals giuvens. Per el faschess quai dapli senn, sch'ils giuvens sa concentrassan pli fitg sin tscherts temas e savessan lura formular petiziuns che mainan a la finamira. Tuttina è er Cortesi da l'avis ch'il parlament saja in bun gremi per entrar en il mund da la politica.

RR novitads 12:00