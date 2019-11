Er sche la dumonda da construcziun per in kino grond a Cuira vegn inoltrada quest mais, ils 9 da favrer 2020 decida il suveran sch'el vul insumma in kino grond a Cuira vest u betg.

Sco quai che la gasetta Südostschweiz citescha il cusseglier Tom Leibundgut, decidian votantas e votants da Cuira dumengia, ils 9 da favrer 2020 a l'urna davart l'iniziativa «per ina viva citad veglia da Cuira e per mantegnair ils kinos en la citad».

Il comité d'iniziativa na fa uschia nagin recurs cunter la decisiun da la dretgira administrativa. Lezza ha refusà in artitgel supplementar en il text d'iniziativa ch'avess pussibilità da refusar dumondas da construcziun er retroactiv. La citad da Cuira aveva taxà quest artitgel supplementar sco illegal. L'iniziativa vegn uschia senza quest artitgel supplementar en votaziun uschia ch'ils da Cuira pon decider sch'els vulan in kino grond a Cuira vest u betg.

Dumonda da construcziun il november

Actualmain na vegn betg bajegià vid il cumplex per lung la via Sommerau. Sis abitants dal quartier han fatg recurs cunter il project ed èn ids fin avant il Tribunal federal. Quel è lura vegnì tar l'avis che la societad da construcziun City West avess gì da laschar far in rapport davart las consequenzas per l'ambient. Il rapport existent ha tractà il kino, dentant betg l'entir areal cun il center da cumpra City West. Tenor il Tribunal federal avess il rapport d'ambient dentant stuì resguardar omadus bajetgs sco unitad. Uschia è il permiss da construcziun da la citad da Cuira vegnì declerà sco nunvalaivel e las lavurs da construcziun han stuì vegnir franadas.

En il decurs da las proximas emnas vegn la societad da construcziun City West ad inoltrar ina nova dumonda da construcziun a la citad da Cuira. Silsuenter vegn il cussegl da citad a decider anc ina giada davart il project. Cun ina permissiun da construcziun na vegn ins dentant strusch a pudair quintar avant la votaziun dal favrer.

