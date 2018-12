Avant in'emna è la vischnanca da Tumleastga vegnida infurmada che las provas da l'aua da baiver da Veulden sajan tschufragnadas. Enaquella ha la vischnanca communitgà ils 7 da december che las abitantas ed ils abitants duessan far buglir l'aua avant che consumar quella. In'emna pli tard sajan las provas d'aua puspè en urden, uschia la vischnanca.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Grischun Central Aua contaminada a Veulden

Acziun da pumpar è probabel da culpa

Che l'aua è insumma vegnida tschufragnada ha probablamain da far cun in test che la vischnanca ha fatg en consequenza da la mancanza d'aua. Pervia da la setgira ha il vitg da Veulden gì stretg cun l'aua questa stad. Per esser pront en cas ch’i vegn puspè stretg cun l’aua, ha la vischnanca da Tumleastga fatg l'entschatta da december in emprim test. Ensemen cun il chantun ha ella decidì da transportar natiers l’aua en in camiun e da pumpar lura quella en il reservuar sur il vitg da Veulden.

La midada da pressiun ch'i haja dà cun questa acziun da pumpar, haja lura probablamain chaschunà in disturbi en l'aua da baiver, di Thomas Bitter da la vischnanca da Tumleastga. L’aua saja qua tras vegnida tschufragnada cun bacterias, quai ch’ins haja lura era pudì mesirar.

Sclerir tge meglierar

L’experiment sco tal haja dentant funcziunà, manegia Thomas Bitter. Uss stoppian ins sclerir sch'ins possia meglierar ina u l'autra chaussa vid la metoda e lura en cas d'urgenza decider sch'ins veglia a Veulden manar natiers uschia l’aua da baiver u betg.

RR novitads 14:00