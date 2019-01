L'idea da far in film da gangsters Grischun ha Steven Buchli schon gì avant quatter onns. L'idea è sa sviluppada vinavant, ed uss vul il producent da films da Landquart metter enturn ella. Per el è quai l'emprima producziun gronda, ch'el maina sco reschissur e producent. Il num dal film n'è anc betg enconuschent.

Realistic e betg clisché

En il focus da l'istorgia stattan quatter umens giuvens. Els fan commerzi cun mariuana. Lur problems cumenzan, cura ch'els na survegnan naginas drogas pli per vender. Quai ina curta resumaziun. La scena da drogas a Cuira è il tema principal.

Il film duai esser datiers a la realitad. Da quest tema aud'ins adina puspè en las medias.

Ils stereotips dals films da gangsters na chatt'ins betg en il film. Pia nagins tips dirs che sa tegnan mo vid atgnas reglas e cumbattan cunter autras bandas. Pli ferm stat l'istorgia dals quatter umens en il center.

Castings fullanads

Per chattar ils acturs han els fatg in casting avert: mintgin ha pudì s'annunziar e giugar avant. Atgnamain vulevan els far mo in di da casting. Cun quai che var 80 persunas da tut las vegliadetgnas èn s'annunziadas, han els tuttina duvrà dus dis.

Custs per il film sajan tenor Steven Buchli tar var 150'000 francs. L'avrigl cumenzan els a filmar. Sche tut va tenor plan èn ils gangsters da Cuira proxim onn en il kino.

