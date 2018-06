Las Festas federalas da tamburs han lieu sulet mintga quatter onns ed ellas èn mintgamai il punct culminant per ils schumbraders da Domat. Ed els han era gì fin uss gronds success, uschia han els gia pudì festivar quatter titels da campiun svizzer en la pli auta categoria. Ed era quest onn èn ils schumbraders pronts da gudagnar arbajas a la festa federala a Bulle en il chantun Friburg.

Senza trenar nagin success

Quai che vala per tut las uniuns vala per il dar sin il schumber en spezial. Ils trenaments – cunzunt en gruppa – basegnan concentraziun ed engaschi per che la perfecziun totala da tut ils 23 schumbraders gartegia. Perquai han ils tamburs da Domat fatg tut ed els han era engaschà in coach mental per ch’era il chau saja pront per la festa.

La finamira è clera, suenter 20 onns senza titel da campiun svizzer vulan ils tamburs da Domat quest onn recaltgar il titel. Quai era segir perquai ch’il dirigent actual Andri Seglias dat giu il timun da l’uniun e surdat lura a ses vicedirigent Tamino Weggler.

