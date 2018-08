Persunas salvadas cun helicopter

Ina famiglia da trais persunas ha stuì passentar la notg en lur auto en in tunnel, perquai che pliras bovas han sutterrà la via en la Val S-charl. Il Helibernina ha sgulà la gievgia la damaun l'um e las duas dunnas a Scuol, nua che la famiglia fa vacanzas. Gia la saira dal prim d'avust aveva la Rega empruvà da sgular. I n'aveva dentant betg ina buna vista, uschia ch'il helicopter ha pir pudì sgular la gievgia.

Sco la vischnanca da Scuol ha communitgà resta la Val S-charl serrada:

- per peduns e velocipedists enfin questa saira enturn las 19:00,

- per autos da persunas e bus pitschens enfin ils 3 d'avust enturn las 13:30,

- per l'Auto da posta enfin en circa 5 dis.

La Val d'Uina è averta per peduns e velocipedists. Per autos resta ella per ina giada serrada.

Pass dal Flüela – puspè averta

Er al Pass dal Flüela hai dà ina bova. Persunas na sajan betg vegnidas blessadas, sco quai che la Polizia chantunala ha confermà sin dumonda da RTR. La bova haja però sutterrà l'entira via ed è stada serrada fin ils 2 d'avust da mezdi.

Bova sin la via dal Pass dal Flüela

Bova a Val Russein

En la Val Russein sur Sumvitg èn 20 persunas stadas serradas en perquai ch'ina bova ha bloccà la via. Suenter ch'ina maschina gronda ha rumì la via, han ellas pudì bandunar la Val.

Via en la Val Russein.

Access Livigno serrà

Pervia d'ina bova resta la via a Livignio via La Drossa serrada ad interim. Livignio è uschia cuntanschibel be via Forcola di Livigno.

Regiun Silvretta

Era quatter persunas ch'eran vid far ina tura en la regiun da Silvretta èn vegnidas en in urizi. La Rega ha sgulà quellas persunas a Claustra.

Traffic da trens er impedì

Pervi dad inundaziuns è er il traffic da viafier tranter Cuira e Son Gagl stà interrut il prim d'avust ad interim. Tenor Meteo Schweiz na midan ils ferms urizis però nagut vi da la setgira. Per mitigiar la situaziun stoppia quai plover sur in pli lung temp.

