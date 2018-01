In bus cun «turbo-chargiader»

Oz, 10:47

Flurin Clalüna

1'000 tonnas CO2 emetta in normal auto da posta en in onn. Il TOSA, in bus electric da la firma ta tecnologia ABB, n'emetta betg in gram. Per garantir, che la battaria dal bus na vegn betg vida, vegn quella chargiada adina puspè tar las fermadas. Temp per quai: 20 secundas.