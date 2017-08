«In di da legria per Arosa»

Siat onns suenter che l’idea d’in parc dad urs ad Arosa è naschida, è stada oz il di sin il qual ils blers dals involvids han spetgà – l’emprima badigliada dal project che duai daventar tenor il directur d’Arosa turissem ina tur da glisch per l’entir chantun.

Malgrà nivla e pluschign, era la luna si sper la staziun a mez da las pendicularas dal Weisshorn stupenta tar l’emprima badigliada dal parc dad urs ad Arosa la gievgia da mezdi. Cunzunt il directur d’Arosa turissem, Pascal Jenny, il motor da quest project era cuntent che las lavurs da construcziun entschaivan finalmain suenter siat onns dapi che l’idea è naschida: «Jau crai che per l’entira vischnanca d’Arosa è quai in di da legria. L’emprima badigliada munta ch’i na dat nagin return pli e ch’ins ha surmuntà tut ils obstachels.»

«Vier Pfoten» tschertga uss ils urs

L’emprima badigliada munta era che l’organisaziun per la protecziun dals animals «Vier Pfote» entschaiva ussa a mirar tge urs che duessan insumma vegnir en il parc ad Arosa. «I sa tracta qua dad animals che vivan en situaziuns precaras – era en pajais sco l’Italia, Spagna ed il Portugal. Che vegnan anc adina tegnì cun ina chadaina vid il nas, a las rivas chaudas per ch’ils turists possian far in selfie cun l’urs», di Julie Stillhart da «Vier Pfoten» Svizra. «Nus savain nua ch’ils urs èn, stuain dentant ussa mirar tgi che dovra il pli urgent agid.» Previs saja che fin a tschintg urs brins duain vegnir en il parc.

Pront la stad 2018

En ina emprima fasa cumenzan ussa, a partir da glindesdi, las lavurs per il coc dal parc dad urs – pia las lavurs da construcziun per il claus, la plattafurma per ils visitadas ed ina stalla respectiv in refugi per ch’ils urs possian far il sien d’enviern. Cun quellas lavurs quinta il directur d’Arosa turissem, Pascal Jenny, ch’ins saja a fin en bun in onn, uschia ch’ins possia gia la stad 2018 porscher ina plivalur als turists d’Arosa.

Per francar dentant anc pli fitg l’urs en la destinaziun da vacanzas Arosa, èn anc ulteriurs elements d’inscenaziun e d’aventura planisads: uschia per exempel èsi planisà da far en ulteriuras etappas ina plazza da giugar per ils uffants, ina plazza da minigolf u ina senda d’aventura cun la tematica urs. La finanziaziun da quests elements succeda cun ils daners da donaturs, dal chantun (1,2 miu francs), da la vischnanca d’Arosa, d’Arosa turissem e da las pendicularas.

Tur da glisch per l'entir chantun

La finamira saja da far uschia or dal parc dad urs ad Arosa in «pajais da l’urs» e cunquai era ina tur da glisch dal turissem per l’entir chantun grischun, uschia il directur d’Arosa turissem, Pascal Jenny.