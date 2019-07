A chaschun dal di da gieu per uffants a Cuira è er vegnida inaugurada la plazza da gieu Quader. Medemamain e vegnì avert il spazi liber sin l'areal da la plazza da glatsch artifizial a la via dal Calanda.

In di dal tuttafatg per ils uffants

La plazza da gieu Quader saja la pli impurtanta e gronda plazza da gieu gist sper il center da Cuira, declera il cusseglier da la citad, Tom Leibundgut, avant che dar liber per il public las installaziuns. Ina tala plazza na stoppia esser concepida betg be per uffants, mabain era per lur geniturs.La reconstrucziun da la plazza da gieu è stada necessaria perquai ch'igl è vegnì construì ina nova sutstaziun da l'ovra electrica en quest lieu.

Al medem mument è vegnì inaugurà er in nov spazi liber sin il vegl areal da la plazza da glatsch artifizial (KEB) tar la via da Calanda. Quest spazi fa part d' in nov quartier d'abitar.

Chastels-trampolin e teater da chasperets

Malgrà las temperaturas autas han radund 5'000 visitaders fatg part dal di da gieu sin la Quaderwiese. Concerts per uffants, chastels-trampolin e teater da chasperets tutgan tar il program. Pervia da las temperaturas autas ha la citad da Cuira montà quest onn uders per sa rinfrestgar.

L' occurenza è vegnida organisada per la 19avla giada da la Pro Juventute Grischun ed il Club da Rotary/Rotaract Cuira-Signuradi. Quai cun agid da 120 gidanters e gidantras.

RR actualitad 12:05