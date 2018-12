In onn intensiv per Anita Mazzetta a la testa da Cuira

Tranter 70 e 100 visitas haja ella fatg, senza far statistica, uschia la politicra ch'è era enconuschenta sco ferma promotura da la protecziun da la natira. Il temp il pli intensiv saja stà la primavaira u l'atun cura che bleras uniuns hajan lur radunanzas generalas.

Impressiunà la presidenta dal cussegl communal da Cuira ha cunzunt il grond dumber da las pli differentas uniuns. Sco per exempel ils cadets che regleschan il traffic sco entira equipa da giuvenils u lura era tut quels che s'engaschian per il sport u per la cultura. Ins vegnia pir conscient quantas uniuns ch'i dettia insumma cura ch'ins visitia ellas. Quellas fetschian ina enorma lavur voluntariamain che nagin pudess pajar uschiglio.

Sia finamira da pudair visitar la pli gronda part dals invits d'uniuns haja ella cuntanschì. Sper la lavur da represchentar vegnia però er il manar las sesidas dal cussegl communal a mancar ad ella in zic, sco Anita Mazzetta ha tradì.

