In rempar protegia uss Tumein

Suenter la bova da crappa dal december 2012 han mesiraziuns geologicas prognostitgà ulteriur privel da crappa e material. Vischnanca e chantun han decidì da construir in rempar.

Curt avant Nadal 2012 èn da quai da 100 meters cubic grip e material dal Sgaiwald vegnì a val. Crappa e laina han era curclà in tschancun da la via dal Cunclas. Las mesiraziuns geologicas han mussà, che quella regiun resta periclitada.

Ed uschia han la vischnanca da Tumein e l'Uffizi chantunal per guaud e privels da la natira elavurà il project per in rempar da protecziun. Betg in rempar da betun e crappa, mabain in or da terra e glera e surtratg cun pastg. Era sch'el è 500 meters lung e 3 meters aut na dat el strusch en egl. Custà ha el 2 milliuns francs. Ina terza paja la vischnanca, il rest chantun e Confederaziun.

Dapi la bova èn numerusas chasas en zona da privel

Suenter la bova da crappa èn 12 chasas d'abitar, l'areal da la scola ed il lavuratori forestal da Tumein en la zona cotschna. Vul dir, ch'igl è scumandà als possessurs da construir edifizis annexs sco ina garascha, ina remisa ni in chamona da laina. Cun il rempar che protegia uss il vitg, duess quai puspè sa midar e las chasas puspè figurar en la zona blaua. La decisiun definitiva croda proximamain.

