GastroGrischun ha lantschà l'idea e Nina Fopp e Jan Edelbauer èn quels dus che realiseschan ella. L'idea è in restaurant da pop-up a Cuira. Co quel guarda or e tge ch'i dat là decidan cunzunt ils users dad Instagram.

In restaurant per trais dis

Nina Fopp e Jan Edelbauer – els dus han gudagnà il casting da GastroGrischun. Els dastgan uss cun sustegn dad experts realisar il project Gastro Story. L'idea è da far in restaurant da pop-up, pia in restaurant ch'i dat mo durant trais dis, e quai cun agid da social media.

Sin Instagram partan els adina puspè videos, e sin basa da quels pon ils users lura decider. Per exempel davart il num dal restaurant, tge ch'i duai dar là ed er co il restaurant duai guardar or. Bler dapli na pon els uss perquai betg anc raquintar. Sulet ch'els èn fitg motivads e ch'els sa legran da dastgar far uschia ina experientscha ch'è probabel unica.

Squitsch da temp e respect

Dentant er sch'els sa legran sin la sfida han els er respect. La finala dependia tut dad els dus. Cler, els hajan sustegn dals experts da GastroGrischun e quels stoppian lura forsa er magari franar lur ideas sturnas. Dentant èn els dus quels che ston metter en pe il project da pop-up. Ed er sche bler è anc avert uss, cler è ch'il restaurant avra sias portas ils 25 d'october.

Mussar la professiun

GastroGrischun vul cun il project mussar cunzunt als giuvens, quant attractiv ed er creativ che la gastronomia po esser. Era perquai ch'i manchia persunal qualifitgà en la branscha, quai di Primo Semadeni da la suprastanza da GastroGrischun. Perquai ha l'organisaziun lantschà il project cun agid da dus gastronoms giuvens ed er cun agid da social media.

