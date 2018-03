La regenza grischuna ha approvà l’emprim project per cumpensaziuns per surfatschas da guaud en la Val dal Rain grischuna. Planisà è da stgaffir sin ina surfatscha da radund 4,5 hectaras in guaud ed in areal natiral protegì.

In spazi d’auas per Trimmis

Il concept prevesa da puspè emplenir il lai artifizial en il territori «Rheinauen» sut Trimmis, e silsuenter crear ina zona da laiets cun guaud tipic per ognas. Cun quest project possia la valur ecologica dal territori vegnir augmentada, scriva il chantun. Vitiers vegn uschia preparada la cumpensaziun reala per runcadas.

Legenda: Il territori «Rheinauen» vegn renaturà ils proxims onns. Uffizi federal da topografia

Per part avert per in e scadin

L’areal duai dentant era esser avert per part al diever dal temp liber. Uschia è previs in lai da fin a diesch meters profunditad, per far bogn sco era per ir a la pestga. Quintà è da finir giu il project il pli baud il 2023. Ils custs totals per il project muntan a 2,65 milliuns francs.

