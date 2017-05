Ils visitaders da l’otgavla Agrischa han pudì vesair sin l’areal da la Vaillant Arena a Tavau 250 animals e las purschidas da 40 expositurs.

Impressiuns Agrischa 2017 1:45 min, dals 7.5.2017

L'Agrischa da quest onn è stada sut il motto «Agricultura e turissem». 40 expositurs han mussà lur purschidas. Ils visitaders han pudì vesair 250 animals, tranter auter 6 razzas da nursas, 6 da chauras e 10 razzas da vatgas-mamma – per part da provegnientscha lontana.

Bun 10milli persunas èn stadas preschentas a l'inscunter chantunal da l'agricultura a Tavau. Avant in onn a Glion aveva l'Agrischa anc dumbrà 15milli entradas. Sco ils organisaturs han ditg, sajan els tuttina cuntents, pertge l'aura na saja betg stada favuraivla.

En il center èn stadas las concurrenzas da vatgas en 24 categorias. Sco Miss agrischa 2017 è vegnida tschernida la Florin's Glenn Granada da Georg Florin da Serneus.

In tschert stress è quai schont per ils animals

Transport, blera glieud, lieu ester e lavurs da cosmetica. Ina vatga ha durant in’exposiziun sco l’Agrischa dad ir enturn cun blera rauba ch’ella n'enconuscha betg da la stalla ni da la prada.

Il veterinari chantunal Giochen Bearth na vesa quai dentant betg sco problem. Il pur tschernia ord agen interess ina vatga che sappia ir enturn cun quai e treneschia lura era quai cun l’animal per che la preschentaziun vesia lura era ora bain. Cun la dretga preparaziun saja quai pia betg in grond stress per l’animal.

Auter saja quai tar ils trics betg lubids che vegnian utilisads da singuls purs.Uschia per exempel il scandal ch’era vegnì public che purs vevan duvrà colla da secunda per evitar che il latg culla or da las tettas. Pli grond ch’ils ivers èn e pli blers puncts datti numnadamain. Dentant han ins ussa intensivà las controllas per evitar dolurs tar ils animals. Sch’ils ivers èn memia plains vegnan quels anc mulschids parzialmain avant la preschentaziun. Quai è quest onn stà il cas tar tschintg vatgas, conferma il veterinari chantunal. Sin tut las vatgas preschentas saja quai in numer tolerabel. Cun consequenzas han ils purs pertutgads dentant betg da far quint.

