Cuira duess daventar ina citad da chant. E qua duaja il bajetg «Haus zum Arcas» daventar in lieu central, in lieu d'inscunter per chantaduras e chantadurs.

La biblioteca da la citad ha midà en l'anteriur bajetg da la Posta. Uschia è il bajetg «Haus zum Arcas» vegnì liber, ed ins ha tschertgà projects per far ord la chasa istorica tar l'Arcas insatge nov. Dals 52 projects inoltrads èn las trais meglras ideas vegnidas tschernidas. La decisiun finala, co duvrar la chasa tar l'Arcas prenda il cussegl da la citad da Cuira il mars 2019.

«Chasa dals chors» per inscunters sonors

Ina da las trais ideas en concurrenza è la «Chasa dals chors». Ils iniziants vulan crear ina chasa da musica amez Cuira. Las localitads en la chasa duajan star a disposizun als passa 25 chors a Cuira – però era a chors d'ordaifer. Uschia ch'ins po s'inscuntrar en la chasa.

Cun noss project vulain nus dar in suttetg a tut las chantaduras e chantadurs a Cuira.

Era per las persunas che han da far nagut cun il chant duessi dar projects, sco per exempel in chantar sur mezdi. Medemamain vulan ins collavurar cun il turissem da Cuira en ina ni l'autra moda.

Grondas visiuns cun paradas e festas da chant

Ina chasa da chant amez Cuira è dentant betg la suletta idea per il futur. I vegn numnadamain planisà mumentan ina parada da chors, parallel a la parada da schlagher a Cuira. Quella duess avair lieu il 2020. Plinavant èsi cler che Cuira fa la proxima concurrenza da chors svizzers l'october 2021. La «Chasa dals chors» duess tar omadus eveniments giugar ina rolla centrala.

