1'000 tonnas grev è la crana, ch'è en acziun dador Rehanau. Ses bratsch è passa 90 meters lung ed el po auzar enfin 750 tonnas. El vegn surtut duvrà per plazzar ils elements da la punt en lur lieu. Ina lavur da millimeters, cun paisas da pliras tschient tonnas.

Per plazzar quest element al dretg lieu, dovran ils lavurants bunamain ina ura e mesa.

Enfin 140 meters lung po il bratsch da la crana esser. A Rehanau è el per il mument var 90 meters lung.

En 45 chargias han gronds camiuns manà ils singuls tocs da la crana a Rehanau/La Punt. Metter ensemen ella ha durà plirs dis. Uss auza el elements da pliras tonnas en lur posiziun. Malgrà che la crana è ina da las pli gronds e fermas da l'Europa, dovra el pliras uras per quai, surtut pervi da motivs da segirezza.

La crana è in vehichel a tschinta. Cun quai è ella movibla ed ideala per talas acziuns. Manevrar el è dentant fitg cumplitgà. il manischunz sto esser fitg concentrà e lavurar plan, evitar in accident.

La punt «Sora giuvna»

La nova punt vegn construida directamain sper la veglia. La finamira è dad avair dus vials d'access per la staziun a Rehanau/La Punt. Uschè po la Viafier retica evitar ch'ils trens ston spetgar memia ditg.

Il november 2018 è la construcziun da la nova punt a fin. Lura renovescha la Viafier retica la punt veglia fertant ch'ils trens curseschan in onn be sur la nova punt.. Quellas lavurs duran enfin l'atun 2019.

